Григоренко: «у нас очень мало проверок, которые проводятся ради проверок»

Главным изменением стало обязательное применение риск-ориентированного подхода при назначении проверок, это закреплено на законодательном уровне. Об этом зампредседателя Правительства Дмитрий Григоренко заявил на совещании с Владимиром Путиным.

Это значит, что проверка назначается теперь только тогда, когда есть информация о возможном нарушении законодательства. Если такой информации нет – проверка не назначается. То есть меняется коренным образом смысл проверки.

Об этом зампредседателя Правительства Дмитрий Григоренко рассказал на совещании с Владимиром Путиным.

«Если раньше зачастую были проверки, которые назначались, и потом в ходе проверки искали нарушения, то сейчас, если заранее контрольный орган не знает или у него отсутствует информация о возможном нарушении, которое нельзя предотвратить никак, кроме как проведением проверки, проверка не может быть назначена. Соответственно, как результат, у нас уже сейчас резкое сокращение безосновательных проверок. Так, если в прошлом году при проведении внеплановых проверок у нас доля нарушений была порядка 65 процентов, то в этом году этот показатель составляет чуть менее 90 процентов. То есть у нас очень мало проверок, которые проводятся ради проверок», — пояснил Григоренко.

Как следствие, сократилось общее количество проверок — почти в четыре раза, если сравнивать с 2019 годом. В 2019 году их было порядка 1,5 млн. По итогам 2024 года эта цифра составляет 391 тысячу проверок.