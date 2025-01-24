Сайты могут заблокировать за рекламу тарологов

Чтобы защитить жителей страны от недобросовестных «советчиков», депутат решил блокировать интернет-ресурсы с рекламой эзотерических услуг и гаданий.

Депутат Андрей Свинцов внес в Госдуму законопроект о запрете рекламы эзотерических услуг и гадания на картах Таро.

Согласно проекту, интернет-ресурсы, которые содержат предложения о предоставлении услуг тарологов, будут заблокированы.

«Следует отметить, что большая часть общества расценивает такой вид деятельности как услуги “таролога” в качестве разновидности мошенничества», — сказано в пояснительной записке.

Депутат считает, что россиян нужно защитить от «недобросовестных "советчиков", отрицательно влияющих на физическое и психическое здоровье человека и общества».