Нормы моратория на проверки бизнеса «оказались очень удачными и очень качественными»

Бизнес очень сильно переживал по этому поводу: мораторий действовал с 2022 года как защитная мера для бизнеса от санкционного давления на экономику. Об этом Владимиру Путину доложил зампредседателя Правительства Дмитрий Григоренко.

Суть моратория сводилась к тому, что действовал запрет на проведение всех проверок, за исключением проверок по риск-ориентированному подходу и объектов чрезвычайно высокого риска – это электростанции, химическая промышленность и так далее. Проверки можно было проводить только по согласованию с прокуратурой.

«В конце прошлого года, 28 декабря прошлого года, 540-й Федеральный закон вышел, в котором мы эти положения моратория законодательно закрепили, потому что эти нормы оказались очень удачными и очень качественными. И теперь – с 2025 года – с правилами, которые действовали в период моратория, мы фактически на законодательном уровне на постоянной основе с ними живем», — сказал Григоренко.

Замглавы кабмина отдельно поблагодарил генпрокурора Игоря Краснова, который тоже занимался этим вопросом и «сильно нам помогал».

Также Григоренко заявил, что «у нас очень мало проверок, которые проводятся ради проверок».