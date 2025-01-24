В 2025 году для бизнеса расширят применение дистанционного контроля, так как запрос очень большой

Это в приоритетах на 2025 год, сообщил Владимиру Путину зампредседателя Правительства Дмитрий Григоренко. У бизнеса очень большой запрос на внедрение дистанционных форм контроля.

Дистанционный контроль – это проведение проверки через мобильное приложение, с использованием видеосвязи или цифрового фото. То есть в ходе дистанционной проверки предприниматель показывает свое помещение по видеосвязи или предоставляет необходимые фото или видео.

Григоренко отметил, что «это очень удобно и контролерам, и предпринимателям, естественно. И при этом и контролеры, и предприниматели здесь экономят и время, и деньги».

«У нас в прошлом году был запущен пилотный проект на такие проверки, или эксперимент, как мы его называем. Семь федеральных органов исполнительной власти в эксперименте принимают участие. Для этого мы специально разработали и запустили мобильное приложение с не очень оригинальным названием “Инспектор”, но зато работает очень хорошо. Проведено чуть менее 3 000 дистанционных проверок в 2024 году. В 2025 году мы планируем расширить область применения дистанционного контроля, как показавшего свою большую эффективность», — доложил Григоренко.

При этом деталей расширения он не привел.

Ранее мы писали, что теперь все надзорные органы и контролеры проводят проверку по одинаковым правилам.