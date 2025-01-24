Генпрокурор: прямой диалог прокуроров с представителями бизнеса не прекращается

Об этом генпрокурор Игорь Краснов заявил на совещании с Президентом.

По его словам, по поручению Владимира Путина Генеральная прокуратура на системной основе проводит мониторинг применения закона, установившего новые принципы контрольно-надзорной деятельности — отказ от карательной модели в пользу профилактики нарушений.

По его результатам поддержаны инициативы прокуроров: установлена административная ответственность должностных лиц за нарушение закона о госконтроле, ограничены полномочия полиции на возбуждение уголовных дел с подменой функций контролирующих ведомств, в полной мере реализован режим правовой защиты резидентов территорий с преференциальными экономическими режимами, где плановые проверки законом заменены профилактическими визитами.

«Здесь важно подчеркнуть, что многие из отмеченных инициатив основаны на понимании проблем и потребностей нашего бизнеса, что называется, изнутри. Прямой диалог прокуроров с представителями предпринимательского сообщества, по сути, не прекращается. Еженедельно с ними, с участием представителей публичной власти, банков, контролирующих органов, встречаются руководители региональных прокуратур. Не реже двух раз в год я провожу личный прием предпринимателей с выездом в регионы, встречаюсь с бизнесменами на полях Петербургского и Восточного экономических форумов», — рассказал Игорь Краснов.

Он добавил, что для повышения ответственности подчиненных полномочия о согласовании абсолютно всех проверок передал с районного на уровень прокуратур субъектов РФ.