Минфин: отказаться от НДС-льготы на УСН нельзя

Освобождение от НДС на УСН – это принудительная льгота, а не добровольная.

Это еще раз подтвердил Минфин в письме от 02.12.2024 № 03-07-11/120833.

ИП на УСН с доходом менее 60 млн рублей в 2024 году будет применять освобождение от НДС в 2025 году хочет он этого или не хочет.

Отказ от освобождения от исполнения обязанностей налогоплательщика НДС законодательством не предусмотрен.

Аналогичное разъяснение Минфин давал в письме от 15.11.2024 № 03-07-11/113541.

Однако даже тех упрощенцев, кого не коснется НДС, ждут другие изменения в работе. Правильно вести учет на УСН в 2025 году научим на курсе профпереподготовки «Главный бухгалтер на УСН». В обновленной программе уже есть все новые ставки УСН и форма декларации за 2024 год. После обучения вы получите диплом, который внесем в ФИС ФРДО. Сейчас вы можете купить курс со скидкой 75% за 7 900 рублей.