Не забудьте сегодня сдать отчеты и ЕНП-уведомление

Сегодня – срок сдачи отчетов за 2024 год, а также январского уведомления по ЕНП.

В ЕНП-уведомлении будет НДФЛ за период с 01.01.2025 по 22.01.2025 с кодом периода 21/01. У работодателей, которые начисляют районные коэффициенты, даже при ставке только 13% в уведомлении будет 2 строки с разными КБК.

Про январское ЕНП-уведомление мы рассказывали тут.

Также до 27.01.2025 надо сдать такие отчеты:

ПСФЛ за декабрь 2024 года (можно не сдавать);

РСВ за 2024 год;

раздел 2 ЕФС-1 (вместо 4-ФСС) за 2024 год;

подраздел 1.2 ЕФС-1 (вместо СЗВ-СТАЖ) за 2024 год;

подраздел 1.1 ЕФС-1 (вместо СЗВ-ТД) по кадровым мероприятиям за декабрь;

декларация по НДС за 4 квартал 2024 года.

Календарь налогоплательщика на 2025 год — тут.

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