При перепродаже б/у авто НДС надо начислять с разницы, даже если была доукомплектация

Если компания купила у физлица автомобиль с целью его перепродажи, то при его реализации покупателю она заплатит НДС с межценовой разницы, а не со всей продажной стоимости.

Эта норма НК не предусматривает никаких особенностей в части дооборудования приобретенных автомобилей.

А раз так, то и в такой ситуации НДС будет с межценовой разницы.

То есть если проведено дополнительное укомплектование автомобиля, приобретенного у физлица, при его перепродаже НДС будет с разницы в цене.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 25.11.2024 № 03-07-11/117760.

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