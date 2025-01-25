Если зарубежный счет используется для бизнеса, по нему нужно ежеквартально сдавать ОДС

Об этом заявила ФНС РФ в своем Письме ФНС России от 14.07.2023 N Д-5-17/40@
Напомним, что на листе 1 Уведомления об открытии счета в банке за пределами РФ проставляется код резидента:
физическое лицо - резидент - указывается, если счет будет использоваться для личных, семейных, домашних и иных аналогичных нужд
физическое лицо - резидент - индивидуальный предприниматель - указывается, если счет будет использоваться для предпринимательских целей
Указанные коды должны проставляться именно исходя из характера операций, которые планируются к проведению по зарубежному счету, а не исходя из субъекта, на который формально открыт счет (физическое лицо или ИП)
В случае, если характер использования счета изменился - в налоговый орган рекомендуется представить заявление в свободной форме, или, например, корректирующее уведомление об открытии счета с измененным кодом резидента
Характер использования счета влияет на дальнейшее представление отчетов о движении денежных средств (ОДС):
в отношении счетов, используемых в личных целях, ОДС представляется ежегодно, лицами, находящимися более 183 дней в году в РФ
в отношении счетов, используемых в предпринимательской деятельности, ОДС представляется ежеквартально, независимо от количества дней нахождения в РФ
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