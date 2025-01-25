Очередное уголовное дело за неуведомление о зарубежном ВНЖ

На этот раз в Челябинской области

В Челябинске в суд направлено уголовное дело из-за неуведомления о наличии вида на жительство в США. Об этом сообщает следственное управление следственного комитета по Челябинской области.

Обвиняемая - гражданка РФ в июне 2024 года получила вид на жительство в США до 2034 года, но не уведомила об этом.

Преступление выявили сотрудники Управления ФСБ России по Челябинской области.

Следственное управление сообщает, что следователи собрали достаточно доказательств, и уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено в суд.