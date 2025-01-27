Маткапитал стали чаще инвестировать в накопительную пенсию

Остатки материнского капитала до 10 тысяч рублей можно обналичить, а остальное россияне переводят на пенсионные счета, чтобы не потерять деньги.

В 2024 году россияне нашли новый способ обналичивать материнский капитал, его стали чаще направлять на пенсию, а не на погашение ипотеки.

Кабмин разрешил забрать остатки маткапитала до 10 тыс. рублей в виде единовременной выплаты. Сюда входят деньги, которые остались на счете, после того как большую их часть потратили на образование или улучшение жилищных условий. Однако россияне придумали способ забрать деньги сверх положенного. Об этом пишут «Известия».

Схема выглядит следующим образом: если у человека от материнского капитала осталось 11 тыс. рублей, то 1 тыс. они направляли на накопительную пенсию, а оставшиеся 10 тыс. выводили.

В октябре 2024 года стало вдвое больше тех, кто пополнял пенсионные счета таким образом. Однако этот трюк пока что не массовый. Инвестировали в накопительную пенсию только 8 тыс. человек из 1,5 млн пользователей сертификатов.

Недавно мы писали, что депутаты хотят разрешить с остатков материнского капитала снимать до 20 тыс. рублей.