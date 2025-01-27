Минприроды: на Авито нельзя купить лицензию на месторождение полезных ископаемых

В категории «Готовый бизнес» на Авито стали продавать недра. Авторы объявлений не предлагают лицензии, а только компании, где уже есть все разрешительные документы.

На платформе Авито начали появляться объявления о продаже месторождений полезных ископаемых. В пресс-службе Минприроды заявили, что законом не предусмотрена продажа лицензий на недра в интернете. Однако пользователи договариваются о покупке компаний, которые уже владеют такими разрешениями.

Например, пользователь предлагает купить точку по добыче россыпного золота в Приморском крае за 350 млн рублей, а также 75%-ю долю в месторождении алмазов в Якутии за 600 млн рублей. В объявлении указано, что продают либо компанию с лицензией, либо долю в ней. Об этом пишет ТАСС.

«В законе зафиксированы случаи, когда лицензия может быть передана другому пользователю. Кроме того, лицензия может быть передана в случае передачи права пользования участком недр, предоставленного другой компании на основании соглашения о разделе продукции», — сказали в Минприроды.

По закону «О недрах» передать лицензию можно только при реорганизации юрлица и при условии, что новая компания будет соответствовать требованиям.

Представители Авито рассказали, что оформление сделок о покупке компаний с лицензиями и переоформление разрешительных документов идут за пределами площадки. То есть проверять детали по активам должны сами покупатели и бизнес-брокеры.