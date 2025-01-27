Кабмин дополнительно проиндексирует свыше 40 социальных выплат

Пенсии работающим и неработающим пенсионерам вырастут на 9,5%. Еще индексация коснется более 40 социальных пособий.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства от 23 января 2025 года № 34, по которому с 1 января на 9,5% увеличат размер фиксированной выплаты к страховой пенсии для работающих и неработающих пенсионеров, а также стоимость одного пенсионного коэффициента.

Пенсионеры в феврале получат доплату за январь и увеличенную пенсию за февраль.

Изначально власти хотели повысить страховые пенсии на 7,3%, однако фактическая инфляция оказалась выше ожидаемого уровня. Поэтому выплаты проиндексируют на 9,5%.

Кроме того, кабмин принял еще одно постановление от 23 января 2025 года № 33. Согласно документу, с 1 февраля 2024 года на 9,5% вырастет размер свыше 40 различных социальных выплат, компенсаций и пособий.

Размер материнского капитала на первого ребенка увеличится до 690,3 тыс. рублей, на второго и последующих — до 912,2 тыс. Если родители уже потратили часть средств по сертификату, то под индексацию попадет остаток.

Единовременное пособие при рождении ребенка вырастет до 26,9 тыс. рублей, а также проиндексируют ежемесячные денежные выплаты, которые получают ветераны боевых действий, чернобыльцы, Герои России, Герои Труда, люди с инвалидностью.