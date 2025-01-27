Банкротство юридических лиц

Промышленные предприятия под угрозой банкротства из-за высокой ключевой ставки

На фоне роста ставок по кредитам промышленные компании оказались на грани банкротства, их процентные платежи уже на две трети превышают доналоговую прибыль.

Российскому промышленному сектору угрожает массовый скачок банкротств. В 2024 году более чем у 20% предприятий обрабатывающей промышленности нагрузка процентных платежей на прибыль превышала две трети от доналоговой прибыли. Это рискованный уровень.

Специалисты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) заметили, что в 2023 году подобная нагрузка была в два раза меньше. Об этом пишут «Ведомости».

Наиболее сложное положение у компаний инвестиционного технологического ядра экономики и у предприятий из сферы транспортного машиностроения.

В 2024 рост ставок по кредиту в 1,6 раза привел к тому, что стало больше компаний, которые входят в зону высокого риска банкротства.

Комментарии

2
  • Marina2022

    Начали готовить к тому, что и в этот раз не поднимут ставку?