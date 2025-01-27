Обзоры новостей

⚡️ Итоги дня: водителей старых машин оштрафуют до 5 тысяч рублей, ученые хотят запретить аборты, мошенники требуют оплатить штрафы по СБП

Подготовили обзор главных событий дня — 27 января 2025 года. Все самое интересное, что писали и обсуждали в сети, в одной подборке.

  • По данным исследования «РИА Новости», Россия заняла 15-е место в Европе по доступности бензина. Первое место у Люксембурга, где жители могут купить на среднюю зарплату больше 2,7 тыс. литров бензина. На втором месте — Великобритания, на третьем — Австрия. В топ-5 также вошли Ирландия и Норвегия.

  • В феврале начнут действовать новые правила для владельцев старых автомобилей (от 10 лет). Их начнут штрафовать за нарушения экологических норм от 2 до 5 тыс. рублей в зависимости от уровня загрязнения.

  • Российские ученые и медики выступили с открытыми письмами против проведения абортов в частных клиниках. Профессор Александр Баранов призвал владельцев и директоров частных клиник сделать свой вклад в демографическое возрождение России.

  • К профилактике школьного буллинга захотели привлечь службы медиации и сотрудников полиции. В Общественной палате России прошло нулевое чтение законопроекта о профилактике школьной травли. В документе предлагают обязать школы создать службы медиации, которые займутся ранним примирением конфликтующих учеников.

  • В Госдуме предложили разработать единую политику для маркетплейсов, чтобы там не продавались украинские товары, причем вне зависимости от того, где они производятся.

  • Мошенники начали использовать схему с якобы оплатой штрафов через СБП. Присылают сообщения с такими ссылками, рассчитывая, что человек незамедлительно поведется на обман. Например, уведомления приходят о «задолженности» по налогам.

  • Мошенники стали рассылать фейковые письма от имени банков с сообщениями о ежемесячном списывании денег на нужды СВО. При переходе по ссылке для «отказа от взноса» устанавливается вредоносное ПО, которое может снять деньги со счетов.

  • У возвращающихся из Европы туристов начали изымать мясные и молочные продукты из-за риска ящура. С 20 января Россельхознадзор ввел полный запрет на импорт животноводческой продукции из ЕС. Виной тому стала вспышка ящура в Германии. Этот вирус крайне опасен как для животных, так и для людей — лечения от него нет.

  • В Китае корги-полицейского лишили годового бонуса за «усталый вид» на работе и «мочеиспускание в миску с едой». В 2023 году пес по кличке Фуцзай начал искать взрывчатку, под конец года его наградили игрушками и лакомствами, а потом забрали подарки из-за плохого поведения. В соцсетях встали на защиту Фуцзая, и корги-полицейскому его новогодний набор все же вернули.

Какие события этого дня стали самыми интересными для вас? Делитесь в комментариях!

9techrus
Ведение бизнеса

Концепция управления активами без посредников

В современном финансовом мире, при биполярности мира, увеличении численности компаний и физических лиц в санкционных списках, концепция управления активами без посредников востребована как никогда.

Начать дискуссию