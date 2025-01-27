Перевозчики будут применять навигационные пломбы при доставке грузов в РФ и Беларуси

С 27 января 2025 года Минтранс начал внедрять систему навигационных пломб при автомобильных перевозках некоторых видов товаров. Это позволит снизить риск контрабанды, улучшить контроль за перемещением высокорисковых грузов и товаров, которые облагаются высокими налогами.

«Инициатива направлена на борьбу с незаконным импортом и оборотом алкогольной и табачной продукции, а также товаров легкой промышленности и народного потребления», — сказано на сайте министерства.

Все организации, которые занимаются перевозками таких товаров, будут обязаны использовать навигационные пломбы. Пилотные эксперименты проводились с 2020 года, за это время с пломбами совершили 66 тыс. перевозок.

Новая система зафиксирует вскрытие груза, отклонение от маршрута и ускорит процедуры на границе. Чтобы перевозить товары на территории РФ, компании нужно зарегистрироваться в информационной системе оператора, оплатить его услуги и ввести данные о перевозке. При въезде в пропускной пункт нужно активировать навигационную пломбу. Она будет работать на всем маршруте до места назначения.

Сейчас распределили 10,5 тыс. пломб в пунктах пропуска на границе России. На складах в резерве находятся 4,5 тыс. устройств.