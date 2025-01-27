Для иноагентов введут новые запреты

Об этом рассказал председатель комиссии Василий Пискарев. Планируется утвердить пакет законопроектов, направленных на введение:
полного запрета иностранным агентам вести просветительскую, образовательную деятельность;
запрета иноагентам (в дополнение к уже действующему запрету на получение господдержки) получать муниципальную поддержку и статус социально ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО);
возможности заочного (в случае нахождения лица за пределами РФ) привлечения иностранных агентов к административной ответственности за нарушение порядка их деятельности;
административной ответственности за маркировку материалов иноагентов с несоблюдением утвержденной формы.
Кроме того, депутаты предлагают усилить административную ответственность за отсутствие маркировки материалов иностранных агентов.
Начать дискуссию