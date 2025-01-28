Упрощенцы должны начислять НДС сверх цены

База по НДС определяется как стоимость товаров (работ, услуг), исчисленная исходя из рыночных цен без включения в них НДС.

Такое разъяснение Минфин дает в письме от 20.11.2024 № 03-07-11/115240, отвечая на вопрос компании на УСН, которая сдает в аренду помещения и рискует превысить лимит дохода в 60 млн рублей.

Компания интересуется – в случае превышения лимита, нужно выделять НДС из стоимости аренды или накручивать его сверху?

Минфин пояснил, что можно применять ставку НДС 5% или 20%. А начислять НДС надо на стоимость аренды.

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