🏢 Платят ли туристический налог, кто сдает в аренду квартиры и апартаменты

Для обязанности платить турналог должно соблюдаться 2 основных условия (ст. 418.2 и 418.3 НК):
предоставление мест для временного проживания в гостиницах и других средствах размещения;
они включены в Реестр классифицированных средств размещения, предусмотренный законом от 24.11.1996 № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в РФ».
В своем сервисе ответов на часто задаваемые вопросы ФНС прямо указала, что лица, сдающие в аренду квартиры, туристический налог не платят.
По этой логике со сдачи в наем апартаментов турналог тоже не платится. Потому что ни квартиры, ни апартаменты не могут получить классификацию и быть включены в указанный Реестр.
Тем более, что турналог платится именно с даты регистрации по дату исключения из Реестра классифицированных средств размещения.
Ранее мы сообщали, что в Госдуме отказались признать апартаменты жильем.
Начать дискуссию