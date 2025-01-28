🏢 Платят ли туристический налог, кто сдает в аренду квартиры и апартаменты

По Налоговому кодексу плательщиками туристического налога признаются не только юридические лица и ИП, но и обычные физические лица.

Для обязанности платить турналог должно соблюдаться 2 основных условия (ст. 418.2 и 418.3 НК):

предоставление мест для временного проживания в гостиницах и других средствах размещения ;

они включены в Реестр классифицированных средств размещения, предусмотренный законом от 24.11.1996 № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в РФ».

В своем сервисе ответов на часто задаваемые вопросы ФНС прямо указала, что лица, сдающие в аренду квартиры, туристический налог не платят.

По этой логике со сдачи в наем апартаментов турналог тоже не платится. Потому что ни квартиры, ни апартаменты не могут получить классификацию и быть включены в указанный Реестр.

Тем более, что турналог платится именно с даты регистрации по дату исключения из Реестра классифицированных средств размещения.

Ранее мы сообщали, что в Госдуме отказались признать апартаменты жильем.