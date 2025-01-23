🏰 В Госдуме отказались признать апартаменты жильем

Депутаты Госдумы окончательно отклонили законопроект, который мог бы наделить апартаменты статусом многофункционального здания. Инициатива не дошла даже до первого чтения.

Комитет по строительству и ЖКХ в своем заключении написал, что в Градостроительном кодексе не нужно закреплять определение многофункционального здания (МФЗ) для апартаментов, поскольку у них нет каких-либо особенностей проектирования и строительства. На здоровье человека может негативно сказаться проживание в одном здании с нежилыми помещениями, где есть производства и склады. Законопроект рекомендовали не принимать.

Кроме того, под определение МФЗ может попадать любой многоквартирный дом, где есть нежилые помещения. Признать апартаменты жильем не могут, поскольку это противоречит ст. 17 и другим положениям Жилищного кодекса.

«Предлагаемое регулирование разрушает конструкцию жилищного законодательства, создавая одинаковые права и обязанности для лиц в отношении юридически неравных объектов (квартир)», — сказано в заключении комитета.

В 2024 году власти Москвы перестали выдавать разрешения на строительство апартаментов.