В марте запустят новые кредиты для малого бизнеса

Предприниматели, которые занимаются робототехникой и станкостроением, смогут получить кредит на инвестиционные и оборотные цели на льготных условиях.

Корпорация МСП совместно с Минпромторгом планируют в марте 2025 года запустить новую льготную программу кредитования малого и среднего бизнеса.

Средства можно привлечь на инвестиционные и оборотные цели. Кредиты рассчитаны на предприятия в сфере станкостроения и робототехники. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на генерального директора Корпорации МСП Александра Исаевича.

Также в середине года запустят льготные кредиты для резидентов особых экономических зон (ОЭЗ) и бизнеса из 17 моногородов со сложной социально-экономической ситуацией.

В 2025 году Корпорация МСП и ВЭБ.РФ продолжат выдавать «зонтичные» поручительства, сохранятся льготные лизинговые ставки 6% и 8% для МСП из новых регионов, а также будет действовать льготное кредитование бизнеса в Белгородской, Брянской и Курской областях.

В конце первого квартала 2025 года перезапустят программу стимулирования кредитов с субсидированием на инвестиционные цели. Финансирование смогут получить те, кто работает в туризме, логистике, IT, производстве и в научно-технической сфере.