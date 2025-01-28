Пенсионные накопления можно забрать, если они не больше 412 тысяч рублей

Всю накопительную пенсию можно сразу снять, если ее размер не превышает 412 тысяч рублей. Если денег больше, то назначат ежемесячные выплаты.

В 2025 году россияне смогут разово забрать всю сумму пенсионных накоплений до 412 тыс. рублей.

Как высчитывают эту сумму, мы разбирали здесь.

Нужно прожиточный минимум пенсионера на текущий год умножить на 10% и на ожидаемый период выплаты пенсии.

Для 2025 года расчет такой: 15 250 х 10% х 270 = 411 750 руб.

Если на счете будет больше, то назначат ежемесячные выплаты (накопительную пенсию). Их размер рассчитывается индивидуально, исходя из накопленной суммы и периода выплат. Об этом пишут «РИА Новости» со ссылкой на депутата Госдумы Сергея Гаврилова.

«Например, если ваши накопления составляют 500 тысяч рублей, размер ежемесячной выплаты будет около 1 852 рублей — как дополнение к основной пенсии», — сказал Гаврилов.

Чтобы не было ошибок и отказов в получении денег, нужно заранее узнать, где хранятся накопления. Это можно сделать на портале Госуслуги или в Соцфонде. Если средства лежат в негосударственном пенсионном фонде (НПФ), то надо проверить его лицензию на сайте Центробанка.

Заявление на получение накопительной пенсии принимают через Госуслуги, в офисе Соцфонда, в НПФ и в МФЦ. Срок рассмотрения — до 10 рабочих дней, но его могут увеличить до трех месяцев, если понадобятся дополнительные документы.