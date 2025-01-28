Среди арбитражных управляющих выявили сговор

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении арбитражных управляющих краснодарской СРО «Единство». В их действиях нашли признаки незаконной координации экономической деятельности.

«В документах организации содержатся ограничивающие конкуренцию условия, согласно которым члены ассоциации вынуждены заключать договоры исключительно с аккредитованными при организации лицами», — сказано на сайте ФАС.

Также Служба установила, что в документах СРО установлены меры дисциплинарного воздействия за привлечение неаккредитованных организаций (специалистов), которые оказывают услуги при проведении процедур банкротства.

Если арбитражных управляющих признают виновными, то им грозит штраф по ч. 5 ст. 14.32 КоАП. За аналогичные нарушения ФАС уже выносила подобные решения в отношении ассоциаций.