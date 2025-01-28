Цифровой рубль протестировали на бюджетных процессах

Минфин пока что не планирует переводить все выплаты от государства в цифровые рубли.

Центробанк вместе с Минфином и Казначейством протестировали операции с цифровым рублем в бюджетном процессе. Не уточняется, какие именно транзакции были отработаны.

В пресс-службе Минфина заявили, что государственные выплаты населению пока что не будут проводить в цифровых рублях. Об этом пишет РБК.

31 января 2025 года глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков обсудит с правительством Чувашии запуск тестирования цифрового рубля в бюджетных процессах.

Пилотный проект по внедрению цифрового рубля начался в августе 2023 года: к тестам подключили кредитные организации. Ожидается, что с 1 июля 2025 года системно значимые 13 банков будут обязаны предоставить клиентам возможность проводить операции с цифровым рублей. Банки с универсальной лицензией будут это делать с 1 июля 2026, а с базовой — с 1 июля 2027 года.