Кто будет платить за ликвидацию свалок: законопроект прошел первое чтение

Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект, который поможет поставить точку в проблеме несанкционированных свалок отходов, их выявлении и ликвидации.

Законопроект уточняет полномочия властей в этой сфере.

Установят, что выявлять свалки в границах населенных пунктов будут муниципалитеты, а за их границами — субъекты РФ. В процессе также смогут участвовать граждане, общественные объединения и НКО.

Уточнят процедуру ликвидации свалки. По общему правилу это должен сделать тот, кто виновен в ее образовании, или правообладатель земли.

Если свалку не убрали, за это будут отвечать уже местные или региональные власти — в зависимости от того, где она расположена.

При этом они вправе требовать возмещения потраченных средств от собственников и загрязнителей.

Закон вступит в силу с 1 января 2026 года. Если ничего не поменяют, то он будет распространяться только на свалки, выявленные после 01.01.2026.