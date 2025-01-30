Лимит в 60 млн рублей по НДС на УСН не индексируется. Но надежда есть

Плательщики УСН с доходом до 60 млн рублей освобождаются от НДС. Это пороговое значение не подлежит индексации на коэффициент-дефлятор.

Об этом сообщает Минфин в письме от 17.12.2024 № 03-07-11/127496.

При превышении лимита в 60 млн, но в пределах до 250 млн рублей ставка по НДС составит 5%, а в пределах от 250 млн до 450 млн рублей – 7%.

Два этих пороговых значения подлежат ежегодной индексации на коэффициент-дефлятор. Об индексации этих лимитов мы писали тут.

Уточнение параметров применения НДС на УСН возможно только по результатам анализа НДС-реформы в течение 2025 года и ряда последующих лет, поясняет Минфин.

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