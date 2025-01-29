В 2025 году НДС-лимиты на УСН не индексируются

Если доход компании на УСН за 2024 год превысил не только 60 млн, но и 250 млн рублей, она в 2025 году будет платить НДС по ставке или 7%, или 20%. Ставка 5% для нее недоступна.

Применять ставку 7% можно, пока доходы не превысят 450 млн рублей.

Эти два НДС-лимита для льготных ставок (250 млн и 450 млн рублей) ежегодно индексируются.

Но на 2025 год установлен коэффициент-дефлятор = 1. То есть эти лимиты остаются неизменными.

Об этом предупреждает Минфин в письме от 06.12.2024 № 03-07-11/123249.

Таким образом, если доход за 2024 год больше 250 млн руб., то с 01.01.2025 нужно применять ставку НДС 7% (если есть желание применять именно пониженную ставку без права на вычет).

Кстати, НДС-лимит в размере 60 млн рублей в принципе не индексируется. Минфину предлагали увеличить этот лимит для северного бизнеса, но ведомство эту идею не поддержало.

Подробнее о том, как бизнесу выбрать выгодную ставку НДС на УСН, уплачивать налог и сдавать декларацию, расскажем на обновленном курсе профпереподготовки «Главный бухгалтер на УСН». После обучения вы получите диплом, который внесем в ФИС ФРДО. Сейчас вы можете купить курс со скидкой 75% за 7 900 рублей. Старт потока 1 февраля.