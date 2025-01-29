Утильсбор принес бюджету больше 1 трлн рублей

В 2024 году от утилизационного сбора в бюджет поступило 1,1 трлн рублей, из которых 669 млрд уплатили на ввозимые автомобили и 417 млрд — на отечественные транспортные средства.
Сумма поступлений в 1,7 раза превысила показатель 2023 года и оказалась на 13% больше цифры, заложенной в финансовый план. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные Минфина.
Поступления выросли вместе с повышением ставок платежа, который с октября 2024 года увеличился на 70-85%. Итоговая сумма утилизационного сбора зависит от технических характеристик автомобилей.
В «Автостате» назвали еще одну причину высоких показателей — рост объема импорта машин. В 2024 году в РФ ввезли свыше 1 млн иномарок, что на 23% больше, чем в 2023 году.
На фоне увеличения утилизационного сбора вырастет и стоимость машин для конечных покупателей — на 20%. Легковые авто с объем двигателя 1-2 л станут дороже на 110-130 тыс. рублей.
Комментарии3
А если учесть, что огромная часть этих денег идет автотазу, что это просто капец.
Получается, что его утилизация обходится гораздо дороже, чем других машин.
Не утилизация, а сам факт его существования ((