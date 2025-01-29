Как налоговая реформа повлияла на учет в строительстве: смотрите видео!

Разберемся с особенностями учета в строительстве и узнаем, что нужно учесть в работе в строительной компании в связи с налоговой реформой-2025.

Стройка — одна из сложных сфер, и это прямо отражается на бухгалтерском и налоговом учете. Процесс строительства достаточно сложный и длительный, включает много этапов и специфических операций, которые нужно предусмотреть и правильно оформить.

Вместе с экспертом рассмотрим основные особенности, на которые надо обратить внимание, а также разберем, что надо изменить в работе в связи с текущими изменениями.

В этом видео разберем:

1. Участники стройки, виды и этапы работ.

2. Особенности учета в строительстве:

учет материалов;

учета расходов;

определение финансового результата.

3. Особенности у подрядчика, заказчика и застройщика.

4. Налоговая реформа-2025: что меняется у строителей.

5. Что заложить в учетной политике на 2025 год и изменить в работе.

6. Часто задаваемые вопросы об учете в строительстве.

Спикер — Наталья Дорошенко, практикующий главный бухгалтер более 20 лет, действующий член ППБА России, налоговый консультант, руководитель аутсорсинговой компании «Новые системы учета».