Воспользоваться маткапиталом можно будет в два раза быстрее

Соответствующий законопроект, разработанный кабмином, внесен на рассмотрение Госдумы.

Рассматривать такие запросы будут не 10, а 5 рабочих дней. Это поможет родителям быстрее воспользоваться положенной им господдержкой.

Кроме того, в случае прекращения у владельца сертификата права на дополнительные меры господдержки его получат правопреемники (например, отец или дети) без заполнения дополнительных заявлений.

Закон начнет действовать со дня его официальной публикации.

Ранее мы писали, что материнский капитал разрешили использовать в строительстве дома, но нужен счет-эскроу.