Материнский капитал разрешили использовать в строительстве дома, но нужен счет-эскроу

С 1 марта 2025 года семьи смогут вложить маткапитал в индивидуальное жилищное строительство с использованием эскроу-счетов.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства от 25.01.2025 № 46, по которому материнский капитал можно направить на строительство жилого дома по договору подряда, но с использованием счета эскроу.

«Такие счета позволяют провести оплату за выполненную работу только после ее фактического завершения, что обеспечивает добросовестность нанятой строительной компании», — сказано на сайте кабмина.

Воспользоваться материнским капиталом в индивидуальном жилищном строительстве будет можно с 1 марта 2025 года.

Сейчас 9,5 млн семей направляют материнский капитал на покупку или реконструкцию своего дома, треть из них сделали это без привлечения дополнительных кредитов.

Недавно мы писали, что с февраля 2025 года материнский капитал на первого ребенка увеличат до 690 тыс. рублей. На уровень инфляции проиндексировали свыше 40 социальных выплат.