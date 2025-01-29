В 2025 году в полной мере заработает механизм господдержки агроагрегаторов

Об этом заявил председатель комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Александр Двойных на форуме «Развитие малого агробизнеса России».

Сенатор отметил, что «фермеры сегодня – не разобщенное сообщество, они объединены в большую ассоциацию, которая ведет открытый диалог, честно говорит о проблемах, вносит свои предложения».

По его словам, председатель Совфеда Валентина Матвиенко всегда настаивала на том, чтобы с фермерами велась прямая дискуссия, чтобы их голос учитывался, когда принимаются важные для отрасли документы.

Двойных подчеркнул, что фермеры начинают использовать работающие финансовые модели, начинают зарабатывать, несмотря на непростые экономические условия.

С 1 марта 2025 года вступает в силу федеральный закон от 08.08.2024 № 297-ФЗ, способствующий сбыту фермерской продукции.

«Надеюсь, что 2025 год станет во многом переломным для развития потенциала малых форм хозяйствования благодаря новому закону. Теперь в полной мере заработает механизм господдержки агроагрегаторов. Фермерам не придется искать пути сбыта продукции, в первую очередь они будут наращивать производство», — добавил Александр Двойных.

О новом законе и что развивать рынок фермерской продукции будут агроагрегаторы, мы сообщали здесь.