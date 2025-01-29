Отменены более 140 000 избыточных и устаревших требований к бизнесу

«В результате принятия пакета законов, ставших главными механизмами регуляторной гильотины, были отменены более 140 тысяч избыточных и устаревших требований, объявлен приоритет риск-ориентированного подхода над проверочными мероприятиями, введены нормативы, стимулирующие бизнес к профилактике нарушений, создана система досудебного обжалования инспекций, сформирована цифровая среда для эффективной модернизации контрольно-надзорной деятельности в целом», — заявил председатель комитета СФ по регламенту и организации парламентской деятельности, председатель комиссии Вячеслав Тимченко.
Он напомнил, что в послании Федеральному Собранию 24.02.2024 Президент поставил задачу до 1 января 2025 года полностью завершить переход на риск-ориентированный подход в контрольной (надзорной) деятельности — когда проверки на объектах, соблюдающих обязательные требования, не проводятся. Ключевой инструмент этой модели — индикаторы риска.
«В этой связи была начата активная работа по нормотворчеству с целью отражения в законодательстве всех наработок за предыдущие годы», — сообщил сенатор.
«Дальнейшее совершенствование надзорной системы и системы рисков должно проходить на основании обратной связи от бизнеса, и получать ее можно через сервис досудебного обжалования решений контрольных органов», — подчеркнул Тимченко.
По его словам, востребованность данного сервиса растет.
В период весенней сессии комиссия планирует рассмотреть совершенствование системы индикаторов риска, внедрение мер стимулирования добросовестности предпринимателей, а также ход реализации Концепции совершенствования контрольной (надзорной) деятельности до 2026 года.
Комментарии3
а я и смотрю.... что же так легко-то и свободно прямо стало. А оно вона чаво - отменили такую кучу требований!!!!
Значит ли это, что до 2026 года будет введено новых 280 тысяч требований ?
Введут еще более требовательные требования☝
и ещё более не нужные. Которые отменять будут до.... в общем тоже приблизительно лет через 100