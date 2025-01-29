Отменены более 140 000 избыточных и устаревших требований к бизнесу

Сенаторы отчитались о работе комиссии Совета Федерации по мониторингу законодательства в сфере госконтроля (надзора) и муниципального контроля за 2024 год.

«В результате принятия пакета законов, ставших главными механизмами регуляторной гильотины, были отменены более 140 тысяч избыточных и устаревших требований, объявлен приоритет риск-ориентированного подхода над проверочными мероприятиями, введены нормативы, стимулирующие бизнес к профилактике нарушений, создана система досудебного обжалования инспекций, сформирована цифровая среда для эффективной модернизации контрольно-надзорной деятельности в целом», — заявил председатель комитета СФ по регламенту и организации парламентской деятельности, председатель комиссии Вячеслав Тимченко.

Он напомнил, что в послании Федеральному Собранию 24.02.2024 Президент поставил задачу до 1 января 2025 года полностью завершить переход на риск-ориентированный подход в контрольной (надзорной) деятельности — когда проверки на объектах, соблюдающих обязательные требования, не проводятся. Ключевой инструмент этой модели — индикаторы риска.

«В этой связи была начата активная работа по нормотворчеству с целью отражения в законодательстве всех наработок за предыдущие годы», — сообщил сенатор.

«Дальнейшее совершенствование надзорной системы и системы рисков должно проходить на основании обратной связи от бизнеса, и получать ее можно через сервис досудебного обжалования решений контрольных органов», — подчеркнул Тимченко.

По его словам, востребованность данного сервиса растет.

В период весенней сессии комиссия планирует рассмотреть совершенствование системы индикаторов риска, внедрение мер стимулирования добросовестности предпринимателей, а также ход реализации Концепции совершенствования контрольной (надзорной) деятельности до 2026 года.