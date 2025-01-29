🏢 Повысят требования к уплате взносов на капремонт

Эти изменения предусматривают увеличение с 50 до 60% размера фактических поступлений взносов на капитальный ремонт.
Орган государственного жилищного надзора будет обязан уведомить владельца специального счета:
о необходимости информирования собственников помещений в многоквартирном доме о наличии задолженности и необходимости ее погашения — в срок не более 5 месяцев с момента получения им уведомления;
последствиях несвоевременного погашения задолженности.
Уточнен также срок, в течение которого жилнадзор уведомляет орган местного самоуправления о наличии задолженности и ее непогашении — в течение 1 месяца с даты истечения 5 месяцев с даты получения владельцем специального счета уведомления. После этого:
орган местной власти — в течение 1 месяца принимает решение о формировании фонда капитального ремонта на счете регионального оператора;
владелец спецсчета — обязан перечислить находящиеся на нем средства на счет регионального оператора в течение 1 месяца с момента получения решения органа местного самоуправления.
Также увеличен до 2026 года срок, в течение которого Правительство РФ может устанавливать особенности регулирования жилищных отношений. В том числе особенности начисления и уплаты пеней в случае неполного или несвоевременного внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги, взносов на капитальный ремонт и т. д.
Эти новшества разъяснил член комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Сергей Лукин.
Закон начнет действовать со дня его официального опубликования.
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