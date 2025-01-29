🏢 Повысят требования к уплате взносов на капремонт

Совет Федерации одобрил принятый 28 января Госдумой закон с изменениями в ст. 173 Жилищного кодекса и отдельные законодательные акты РФ, направленные на повышение платежной дисциплины по внесению взносов на капитальный ремонт.

Эти изменения предусматривают увеличение с 50 до 60% размера фактических поступлений взносов на капитальный ремонт.

Орган государственного жилищного надзора будет обязан уведомить владельца специального счета:

о необходимости информирования собственников помещений в многоквартирном доме о наличии задолженности и необходимости ее погашения — в срок не более 5 месяцев с момента получения им уведомления;

последствиях несвоевременного погашения задолженности.

Уточнен также срок, в течение которого жилнадзор уведомляет орган местного самоуправления о наличии задолженности и ее непогашении — в течение 1 месяца с даты истечения 5 месяцев с даты получения владельцем специального счета уведомления. После этого:

орган местной власти — в течение 1 месяца принимает решение о формировании фонда капитального ремонта на счете регионального оператора;

владелец спецсчета — обязан перечислить находящиеся на нем средства на счет регионального оператора в течение 1 месяца с момента получения решения органа местного самоуправления.

Также увеличен до 2026 года срок, в течение которого Правительство РФ может устанавливать особенности регулирования жилищных отношений. В том числе особенности начисления и уплаты пеней в случае неполного или несвоевременного внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги, взносов на капитальный ремонт и т. д.

Эти новшества разъяснил член комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Сергей Лукин.

Закон начнет действовать со дня его официального опубликования.