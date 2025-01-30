Когда с предоплаты можно не платить НДС: детали от Минфина

В общем случае при получении предоплаты надо исчислить НДС и заплатить его в бюджет. Но при длительном производственном цикле (свыше 6 месяцев) НДС с авансов не начисляют.

Если компания получает предоплату в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), длительность производственного цикла изготовления которых составляет свыше 6 месяцев (по перечню, определяемому Правительством), то она вправе определять момент налоговой базы по НДС как день отгрузки.

Но нужно вести раздельный учет операций и сумм налога по приобретаемым товарам (работам, услугам), используемым для производства длительного цикла и других операций.

Еще одно условие – при получении аванса в таком случае одновременно с декларацией по НДС надо предоставлять контракт с покупателем и документ, подтверждающий длительность производственного цикла.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 25.11.2024 № 03-07-11/117712.

Если эти условия не соблюдаются, придется платить НДС с аванса. Если потом условия стали соблюдаться, то НДС с новых авансов уже можно не платить, но по старым авансам убирать НДС и сдавать уточненки не надо.

То есть если компания ранее платила НДС с авансов, не пользуясь правом не платить их, то тот НДС пересчитать уже нельзя. Но потом она может начать пользоваться этим правом и не платить НДС с новой предоплаты (при соблюдении условий).

Подробнее о том, кому положены льготы по НДС в 2025 году и как их получить, расскажем на курсе повышения квалификации «Учет НДС — 2025». Вы научитесь вести книги покупок и продаж, оформлять счета-фактуры и работать с НДС на ОСНО и УСН. После обучения вы получите удостоверение, которое внесем в ФИС ФРДО. Сейчас вы можете купить курс со скидкой 73% за 6 900 рублей. Старт потока 1 февраля.