Счетная палата: Росстат закупил 400 тысяч планшетов, чтобы они пылились на складе

Аудиторы отметили, что у Росстата нет системного подхода к закупкам, в результате имущество скапливается и им не пользуются.

Счетная палата обнаружила, что в 2011-2020 годах Росстат закупил 392 тыс. планшетов для проведения исследований и потратил 9,2 млрд рублей. Сотрудники пользовались только 18 тыс. устройствами, а остальные лежат на складах в заводских упаковках.

В Росстате объяснили, что около 60 тыс. планшетов они передали другим ведомствам, в том числе в новые регионы, в Белгородскую и Курскую области. Об этом пишут «Известия».

Планшеты в основном закупали у компании «Ростелеком», где рассказали, что устройства не получится использовать без обновления системы. Это может затруднить передачу техники другим организациям. Более того, значительная часть планшетов устарела и непригодна для исследований: в них мало памяти и система операционная система Android версии 4.0, с которой уже не работают приложения.

«Таким образом, применение оборудования и его перепродажа затруднительны. При этом причина неиспользования ранее приобретенного оборудования может быть в ошибочном планировании закупок, в том числе их необоснованности», — сказала специальный советник по корпоративным вопросам КА Pen & Paper Наталья Бунина.

Аудиторы Счетной палаты считают, что у Росстата недостаточно системный подход к закупкам, что привело к скоплению неиспользуемого имущества.

По данным Счетной палаты, для проведения сельскохозяйственной переписи 2027 года служба собирается закупить еще 102 тыс. планшетов почти на 7 млрд рублей. Всего на перепись потратят 27,9 млрд. В Росстате сообщили, что уже не хотят закупать новую электронику для переписи.