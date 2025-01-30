Минфин определил перечень КБК для учета НДФЛ по прогрессивной шкале

Минфин утвердил перечень кодов бюджетной классификации для учета НДФЛ в связи с применением прогрессивной шкалы.
Коды бюджетной классификации на 2025 год утверждены:
приказом Минфина от 13.11.2024 № 165н — в приказ № 85 внесены изменения, в том числе добавлены новые КБК по НДФЛ.
С 2025 года вступили в действия изменения в НДФЛ и появилась новая форма 3-НДФЛ. Узнайте, как теперь работать и не допускать ошибок. Приходите на бесплатный вебинар «НДФЛ: все изменения и новый порядок работы – 2025». Он состоится 6 февраля в 13:00 мск!
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На вебинаре разберем:
Прогрессивная шкала НДФЛ.
Ставки НДФЛ для участников СВО.
Дивиденды, продажа имущества и прочие доходы.
Районные коэффициенты и северные надбавки.
Новые КБК для НДФЛ.
Налоговые вычеты.
Налоговый кешбэк.
Новая форма 3-НДФЛ.
Спикер — Оксана Каверина, руководитель аутсорсинговой компании «Уполномоченная бухгалтерия», практикующий бухгалтер и налоговый консультант с 20-летним стажем. Эксперт по налогам и финансовому планированию центра поддержки предпринимательства «Мой бизнес».
Ждем вас на вебинаре 6 февраля в 13:00 мск!
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