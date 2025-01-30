Минфин определил перечень КБК для учета НДФЛ по прогрессивной шкале

Для учета НДФЛ с 2025 года по новой шкале нужно применять новые коды бюджетной классификации.

Минфин утвердил перечень кодов бюджетной классификации для учета НДФЛ в связи с применением прогрессивной шкалы.

Коды бюджетной классификации на 2025 год утверждены:

С 2025 года вступили в действия изменения в НДФЛ и появилась новая форма 3-НДФЛ. Узнайте, как теперь работать и не допускать ошибок. Приходите на бесплатный вебинар «НДФЛ: все изменения и новый порядок работы – 2025». Он состоится 6 февраля в 13:00 мск!

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На вебинаре разберем:

Прогрессивная шкала НДФЛ. Ставки НДФЛ для участников СВО. Дивиденды, продажа имущества и прочие доходы. Районные коэффициенты и северные надбавки. Новые КБК для НДФЛ. Налоговые вычеты. Налоговый кешбэк. Новая форма 3-НДФЛ.

Спикер — Оксана Каверина, руководитель аутсорсинговой компании «Уполномоченная бухгалтерия», практикующий бухгалтер и налоговый консультант с 20-летним стажем. Эксперт по налогам и финансовому планированию центра поддержки предпринимательства «Мой бизнес».

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