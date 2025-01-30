ФАС нашла картель селлеров на маркетплейсах

27 селлеров в общем чате сговорились установить свои цены на наушники, которые продаются на маркетплейсах. Предприниматели хотели заработать, но в итоге получили штраф.

Продавцы наушников на маркетплейсах заключили антиконкурентное соглашение, чтобы поддержать цены и устранить конкурентов.

Сообщники сговорились в общем чате в мессенджере, также они использовали онлайн-таблицы для организации незаконной деятельности. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проанализировала действия картеля и динамику цен на маркетплейсах и пришла к выводу, что селлеры хотели заработать, ограничив конкуренцию на товарном рынке.

«Они синхронно поднимали цены, контролировали соблюдение договоренностей, а также совместно действовали против продавцов, не поддержавших антиконкурентный сговор — писали негативные отзывы, заказывали их товары в другие регионы или страны без выкупа и иными способами препятствовали работе конкурентов», — сказано на сайте ФАС.

27 участников сговора признали виновными в нарушении антимонопольного законодательств. Один из селлеров подал признательное заявление, его могут освободить от административной ответственности. Остальным же грозят штрафы по ч. 1 ст. 14.32 КоАП.