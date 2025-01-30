🔥 За непредставление уведомлений по ЕНП не могут оштрафовать

ФНС выпустила письмо от 28.12.2024 № БВ-4-7/14776, в котором уточнила, что не будет штрафовать налогоплательщиков, которые не представляют ЕНП-уведомления. Это не подпадает под состав правонарушения, предусмотренного п. 1 ст. 126 НК.
Согласно этому пункту, за непредставление в установленный срок документов в ИФНС или другой налоговой информации, будет штраф в размере 200 рублей за каждый документ.
«Таким образом, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации о налогах и сборах непредставление (несвоевременное представление) уведомления об исчисленных суммах не образует состава налогового правонарушения», — сказано в письме ФНС.
Кроме того, механизм ЕНП-уведомлений был введен, чтобы упростить уплату налогов, а штрафы противоречат его основным целям.
Кстати, региональные налоговики регулярно грозятся штрафами за несдачу ЕНП-уведомлений, а также предупреждают о пенях в случае несдачи.
Между тем, как утверждает ФНС, штрафов нет в принципе. А что касается пеней, то их тоже не будет, если на ЕНС есть деньги.
Таким образом, при уплате налогов несдача уведомлений по ним ничем не грозит.
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Комментарии3
Да и наличие самих уведомлений - явно не для упрощения созданы!
Но сейчас про другое хотелось бы.
Можно ли говорить о том, что про эти Уведомления СМЕЛО можно забыть на прочь и НИКОГДА их не сдавать в принципе? Что бы не делать, не помнить что и когда надо делать, не делить какие-то периоды, не ждать протоколов.....
Просто сделать вид что ээтой работы В ПРИНЦИПЕ НЕ СУЩЕСТВУЕТ !
Так реально можно?
я вот в том году пропустила парочку, сдавать уже не стала, так как подошло время отчетов, а они ведь по идее перекрывают все равно данные уведомлений. ФНС прислала письмо, что мол ай-я-яй у вас отсутствуют уведомления за такие то периоды (по НДФЛ) , никаких санкций пока от них не видела.
да. Но по инерции сдаем) Если какое-то не сдам, не расстраиваюсь. Кстати, на авансы по УСН я почти никогда не сдаю. Потому что точно посчитать трудно. Просто плачу примерную сумму на ЕНС.