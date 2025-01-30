🔥 За непредставление уведомлений по ЕНП не могут оштрафовать

Если налогоплательщик не подал уведомление, то ФНС его не будет штрафовать. Это противоречило бы основной цели механизма ЕНП-уведомлений.

ФНС выпустила письмо от 28.12.2024 № БВ-4-7/14776, в котором уточнила, что не будет штрафовать налогоплательщиков, которые не представляют ЕНП-уведомления. Это не подпадает под состав правонарушения, предусмотренного п. 1 ст. 126 НК.

Согласно этому пункту, за непредставление в установленный срок документов в ИФНС или другой налоговой информации, будет штраф в размере 200 рублей за каждый документ.

«Таким образом, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации о налогах и сборах непредставление (несвоевременное представление) уведомления об исчисленных суммах не образует состава налогового правонарушения», — сказано в письме ФНС.

Кроме того, механизм ЕНП-уведомлений был введен, чтобы упростить уплату налогов, а штрафы противоречат его основным целям.

Кстати, региональные налоговики регулярно грозятся штрафами за несдачу ЕНП-уведомлений, а также предупреждают о пенях в случае несдачи.

Между тем, как утверждает ФНС, штрафов нет в принципе. А что касается пеней, то их тоже не будет, если на ЕНС есть деньги.

Таким образом, при уплате налогов несдача уведомлений по ним ничем не грозит.