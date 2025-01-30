Модернизация центров занятости почти ничего не дала

После доклада Министра труда Антона Котякова на заседании Совета Федерации о текущем состоянии и перспективах развития рынка труда и занятости населения она заявила, что проведенные мероприятия не оказали существенного влияния на увеличение числа трудоустроенных и эффективность предоставления услуг работодателей.

«На одного сотрудника центра занятости населения оказываются услуги менее, чем для одного человека в рабочий день», — сказала Матвиенко.

Всю критику главы Совфеда в адрес Минтруда мы собрали здесь.