Кадры

Модернизация центров занятости почти ничего не дала

Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко подвергла критике работу Минтруда по модернизации центров занятости населения.

После доклада Министра труда Антона Котякова на заседании Совета Федерации о текущем состоянии и перспективах развития рынка труда и занятости населения она заявила, что проведенные мероприятия не оказали существенного влияния на увеличение числа трудоустроенных и эффективность предоставления услуг работодателей.

«На одного сотрудника центра занятости населения оказываются услуги менее, чем для одного человека в рабочий день», — сказала Матвиенко.

Всю критику главы Совфеда в адрес Минтруда мы собрали здесь.

Начать дискуссию