Матвиенко раскритиковала Минтруд и назвала «методическим центром», злоупотребляющим пилотными проектами

Она отметила как достижения, так и недостатки в работе Министерства труда и социальной защиты РФ.

Глава Минтруда Антон Котяков выступил на заседании Совета Федерации с докладом о текущем состоянии и перспективах развития рынка труда и занятости населения. Также он представил прогноз кадровой потребности в региональном, отраслевом и квалификационном разрезах на 5-летний период. Об этом подробнее здесь.

«Объем компетенций, ответственности, направлений деятельности Министерства труда и социальной защиты — наверное, один из самых больших, публичных, чувствительных и самых острых», — сказала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, подводя итоги обсуждения.

По ее мнению, Минтруду следует работать более оперативно и системно: «целеполагание не всегда четко определено».

Матвиенко призвала Министерство выступать в качестве центра принятия оперативных и эффективных решений, а не методического центра.

«Все знают, что ситуация на рынке труда тяжелейшая последние 3-4 года, есть нехватка трудовых ресурсов во всех отраслях – в первую очередь, конечно же, рабочих профессий в промышленности. И все это не вчера случилось, и нужно конкретно говорить, что за эти 3 года сделано, чтобы исправить ситуацию», — заявила глава Совфеда.

Она считает, что Министерству следует оперативнее предлагать поправки в законодательство и не злоупотреблять пилотными проектами.

Также Матвиенко выразила пожелание, чтобы цифры, характеризующие ситуацию на рынке труда, итоги работы на этом направлении были представлены в динамике, в сравнении.

Матвиенко подвергла критике и работу Минтруда по модернизации центров занятости: проведенные мероприятия не оказали существенного влияния на увеличение числа трудоустроенных и эффективность предоставления услуг работодателей.

«На одного сотрудника центра занятости населения оказываются услуги менее, чем для одного человека в рабочий день», — сказала Матвиенко.

Она также указала на необходимость более тесного взаимодействия Минтруда с Министерством науки и высшего образования. «Вы должны почаще бывать в регионах, почаще бывать в подведомственных вам учреждениях», — подчеркнула Матвиенко.