❌ Минфин против увеличения выплат по ОСАГО

Минфин опроверг ранее вышедшие сообщения в СМИ о том, что он поддержал законопроекты по ОСАГО, касающиеся введения компенсации ущерба при отсутствии ОСАГО у виновника аварии и увеличения лимитов выплат.

Данные инициативы были направлены в Минфин на рассмотрение, по итогам которого он представил отрицательные заключения. И объяснил это так.

Во-первых, повышение компенсации при отсутствии ОСАГО у виновника ДТП увеличит нагрузку на резервы страховых компаний. Это приведет к росту стоимости ОСАГО для остальных граждан.

«Задача сокращения количества случаев управления транспортным средством без ОСАГО является ключевой, однако ее решение не должно достигаться за счет увеличения тарифов добросовестных автовладельцев. Для решения вопроса неисполнения обязанности по заключению договора ОСАГО могут быть рассмотрены иные меры, например, внедрение камер фотовидеофиксации наличия договора ОСАГО», — считает Минфин.

Во-вторых, увеличение лимитов выплат по ОСАГО потребует увеличения размеров базовых ставок страховых тарифов на величину около 10% для всех владельцев транспортных средств. Это создаст угрозу для финансовой устойчивости и платежеспособности страховщиков и приведет к снижению уровня доступности ОСАГО.

Про один из таких законопроектов мы сообщали здесь.

Окончательное решение по этому вопросу будет принимать Правительство РФ, в том числе по итогам рассмотрения на своей комиссии по законопроектной деятельности.