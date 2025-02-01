Минфин: что нужно знать о портале предоставления мер финансовой господдержки бизнеса

Это оцифрованная база всех субсидий и грантов, которые предоставляют для поддержки бизнеса на условиях отбора из федерального бюджета, а также региональных и муниципальных бюджетов.

В 2024 году на портале было проведено более 6 000 отборов, принято более 150 000 заявок и одобрено более 71 000 заявок на получение субсидий и грантов.

Отборы нацелены на поддержку разных отраслей — например, транспортной сферы, сельского хозяйства, агропромышленности, научных направлений, спорта и культуры.

На портале предприниматели также могут подать заявку на оказание социальных услуг гражданам за счет государства. Отборы проводят в таких сферах, как социальная защита, здравоохранение, образование, занятость населения, физическая культура, спорт и туризм.

Отборы ведутся как в формате конкурса с привлечением конкурсных комиссий и экспертов, так и в ускоренном формате запроса предложений. Способ отбора зависит от характера самой меры поддержки.

На портале также есть возможность базового проактивного подбора подходящей субсидии исходя из данных профиля ЕГРЮЛ/ЕГРИП предпринимателя по видам его деятельности. Это может сэкономить время на поиск нужного отбора для участия.

Прием заявок на получение мер поддержки идет на портале непрерывно. Сейчас открыт прием заявок по более чем 190 отборам. Еще около 50 откроется в ближайшую неделю, уточняет Минфин.

Чтобы не пропустить новые отборы, можно подписаться на уведомления о появлении новых мер поддержки для развития бизнеса по интересующим направлениям.

Информацию об открытых отборах также можно получить на портале Госуслуг в сервисе «Жизненная ситуация».