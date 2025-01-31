В феврале организации должны сдать ЕНП-уведомления на имущественные налоги за 2024 год

25 февраля 2025 года истекает срок сдачи юрлицами уведомления по ЕНП на транспортный, земельный налоги и налогу на имущество за 2024 год.

Исключение – налог за недвижимость, налоговая база по которой определяется как среднегодовая стоимость объекта.

По налогу на имущество уведомление сдают:

за 1, 2, 3 квартал по объектам, облагаемым по кадастровой и среднегодовой стоимости;

за 4 квартал (год) только по объектам, облагаемым по кадастровой стоимости.

В отношении недвижимости, облагаемой по среднегодовой стоимости также до 25.02.2025 надо сдать декларацию по налогу на имущество.

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