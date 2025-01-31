В феврале организации должны сдать ЕНП-уведомления на имущественные налоги за 2024 год

Исключение – налог за недвижимость, налоговая база по которой определяется как среднегодовая стоимость объекта.
По налогу на имущество уведомление сдают:
за 1, 2, 3 квартал по объектам, облагаемым по кадастровой и среднегодовой стоимости;
за 4 квартал (год) только по объектам, облагаемым по кадастровой стоимости.
В отношении недвижимости, облагаемой по среднегодовой стоимости также до 25.02.2025 надо сдать декларацию по налогу на имущество.
С 1 января 2025 года действует новая форма декларации на имущество — все актуальные шаблоны отчетности и сроки их сдачи мы добавили в обновленную программу курса профпереподготовки «Бухгалтер с нуля: учет, налоги, 1С». Теперь там есть новые уроки по зарплате, налогу на прибыль и НДС. После обучения вы получите диплом, который внесем в ФИС ФРДО. Сейчас вы можете купить курс со скидкой 73% за 9 900 рублей. Старт потока 1 февраля.
Комментарии2
так только что сказали же что их можно вообще не сдавать!
если бизнес перестанет их сдавать, может быть это сподвигнет ФНС начислять авансы самостоятельно. Налог же они сами считают.
Но им нужно просто ускориться. А то сейчас они формируют сообщения через 3 месяца после того, как истек срок уплаты.