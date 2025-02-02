Как компании преодолевают кадровый кризис: названы эффективные стратегии адаптации

Кадровый голод или дефицит кадров стал одной из ключевых проблем, с которой столкнулся российский бизнес в 2024 году. Он останется актуальным вызовом для экономики и в 2025 году.

Эксперты университета управления «ТИСБИ» выделили наиболее эффективные стратегии, которые применяли отечественные компании для преодоления дефицита кадров. Пресс-релиз есть у «Клерка». Среди них:

внедрение современных систем управления;

способных на 30% повысить производительность труда;

автоматизация процессов;

реализация программ переподготовки персонала;

аутстаффинговые услуги.

Эти подходы позволяют предприятиям повышать производительность труда без увеличения численности сотрудников.

«Российские предприятия демонстрируют высокую адаптивность к новым условиям рынка труда. Наше исследование показывает, что компании не просто повышают заработные платы, а комплексно подходят к решению кадрового вопроса. Они активно внедряют цифровые решения, оптимизируют рабочие процессы и развивают системы переподготовки кадров. Это позволяет не только удерживать существующих специалистов, но и создавать привлекательные условия для новых сотрудников», – отмечает научный руководитель исследования, к. э. н., доцент Эльмира Файзрахманова.

«Компании формируют собственные системы подготовки кадров с учетом специфики конкретного производства. Такой подход позволяет создавать профессиональные команды и обеспечивать долгосрочное развитие предприятий», – подчеркивает Файзрахманова.

Российские предприятия адаптируются к новым условиям рынка труда через комплексные решения: от внедрения цифровых технологий до создания собственных центров обучения. Опыт компаний показывает: сочетание технологической модернизации с развитием человеческого капитала позволяет сохранять темпы роста даже в условиях кадрового дефицита.

По данным ЦБ, нехватка кадров затронула все отрасли экономики, но наиболее остро она проявилась в промышленном и обрабатывающем производстве.

В третьем квартале 2024 общий показатель обеспеченности кадрами по всем отраслям составлял -33,6%, при этом в обрабатывающих производствах достигал -44,8%, в промышленности -32,6%, в сфере водоснабжения -27,9%. Но ближе к концу 2024 года ситуация постепенно начала выравниваться. В сфере промышленного оборудования рост вакансий достиг 23% за период с января по сентябрь 2024 по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом средняя заработная плата в отрасли увеличилась на 32%.

Согласно статистике Forbes, в пищевой отрасли количество предложений о работе возросло на 17%, а зарплаты выросли на 26%. В металлургии и металлообработке увеличение вакансий составило 15% при росте заработных плат на 23%. Химическая промышленность и производство удобрений показали рост дефицита кадров на 14% и повышение средних зарплат на 21%.

Практики российских предприятий демонстрируют разные подходы к решению кадрового вопроса. Например, в рамках нацпроекта «Производительность труда» завод промышленного оборудования в Ульяновской области внедрил новые производственные системы управления, что привело к увеличению производительности на 30% без расширения штата.

Предприятие в Татарстане, специализирующееся на производстве сельскохозяйственной техники, после внедрения автоматизированных систем управления через платформу «Эффективность.рф» оптимизировало распределение задач между работниками и улучшило работу оборудования.

Производственная компания «Исток-Пром» из Ивановской области создала систему переобучения сотрудников без профильного образования. А строительная компания «Петон Констракшн» из Башкирии решила кадровый вопрос через аутстаффинговые компании и привлечение специалистов из соседних стран, организовав учебный полигон для подготовки работников строительных специальностей.