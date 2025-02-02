Расходы на серверы теперь можно бесплатно сократить до 20%

Яндекс выложил в открытый доступ решение, которое, как заявлено компанией, поможет бизнесу сократить расходы на серверы до 20 процентов.

Яндекс выложил в опенсорс исходный код инструмента Perforator. Сообщается, что он поможет компаниям оптимизировать код своих сервисов, что сэкономит до 20% затрат на обслуживание серверов.

Он подойдет как для крупных корпораций, так и стартапов, ограниченных в ресурсах.

Perforator помогает оптимизировать код, анализируя работу приложений на сервере в реальном времени. Используя его, разработчики могут увидеть, как распределяются ресурсы серверов и какие программы расходуют их больше всего.

Инструмент практически не влияет на код или работу программ и не требует значительных ресурсов для работы. При этом использование такого решения не нарушает требования информационной безопасности, так как вся информация о коде остается внутри компании.

«Мы выложили код Perforator в открытый доступ, так как верим в важность обмена экспертизой с IT-сообществом и хотим давать дополнительные возможности бизнесам и разработчикам. Также мы планируем и дальше развивать инструмент. Например, улучшим его взаимодействие с популярными языками программирования, такими как Python и Java, и добавим инструменты для интеграции Perforator с решениями, которые автоматически оптимизируют код», — рассказал Алексей Гусаков, СТО Яндекс Поиска.

Яндекс уже использует Perforator для мониторинга нагрузки серверов и оптимизации работы своих крупнейших сервисов — например, Поиска и Рекламы. Теперь этот инструмент смогут применять компании, разработчики и исследователи по всему миру.

Исходный код Perforator можно найти на GitHub.