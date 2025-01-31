Маркетплейсы оттягивают сроки выплат продавцам

Селлеры на маркетплейсах столкнулись с увеличением сроков выплат за проданные товары. Вместо 9-15 дней процесс стал занимать 24-27 дней. Таким образом площадки хотят подтолкнуть продавцов чаще пользоваться платным сервисом по досрочному выводу денег.

Средний срок хранения средств на счетах Ozon с декабря 2024 года вырос с 15 до 27 дней. Об этой проблеме Российский союз кожевников и обувщиков (РСКО) рассказал Минпромторгу, но там оперативно не ответили, пишет «Коммерсант».

Раньше Ozon переводил деньги продавцам дважды в месяц: до 25 числа — за заказы, полученные клиентами с 1 по 15 число, а также до 15 числа следующего месяца — за заказы, оплаченные с 16 числа и до конца срока.

С 11 декабря 2024 года график выплат изменился. Теперь селлеры получают деньги еженедельно, но за период, который завершился 3,5 недели назад. Например, 29 января продавцы получили деньги за товары, проданные с 30 декабря по 5 января.

Селлерам предлагают перейти на досрочные выплаты, стоимость одной такой услуги от 1,19 до 3,49% от суммы.

Сроки выплат продавцам увеличились и у Wildberries. В начале 2024 года они могли получить деньги в среднем в течение 5 дней с момента доставки, а сейчас на это уходит 19 дней. В самой компании Wildberries & Russ рассказали, что сроки закреплены офертой и они не менялись.