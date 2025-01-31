ФНС изменила рекомендации по организации ЭДО

Теперь можно не указывать ИНН, если есть номер записи в ЕРН, а также при заказе справки о сальдо ЕНС на выбор будет доступна полная версия или же отдельные приложения к ней.

В методических рекомендациях по организации электронного документооборота между налогоплательщиками и налоговыми органами произошли изменения.

Согласно новому приказу ФНС от 24.01.2025 № ЕД-7-8/43@, можно не указывать ИНН физического лица, если заполнить номер записи единого федерального информационного регистра, который содержит сведения о населении. Это можно сделать в поле «Номер записи в ЕРН».

Теперь запрашивая справку о сальдо ЕНС, можно запросить полную версию или только отдельные приложения к ней. Также к приказу ФНС приложены новые форма и формат запроса на предоставление информационных услуг в рамках информационного обслуживания и информирования.