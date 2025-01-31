🚮 ФНС обновила показатели фискальной нагрузки для клининга

Если фактическая фискальная нагрузка компании или ИП в сфере клининговых услуг будет отличаться от установленных налоговиками значений, они могут назначить проверку.

С 1 января 2025 года предприниматели, которые работают в сфере клининговых услуг, должны ориентироваться на актуальные показатели совокупной фискальной нагрузки. Если компания не соответствует установленным параметрам, это станет сигналом о рисках уклонения от уплаты налогов.

ФНС в своем письме от 24.01.2025 № СД-4-2/647@ опубликовала обновленные показатели совокупной фискальной нагрузки для отрасли клининга.

Принимая решение о назначении проверок, налоговики отдают приоритет тем компаниям и ИП, у которых выявили наибольшее отклонение величины фактической фискальной нагрузки от указанной в этой таблице, уменьшенной на 20%.