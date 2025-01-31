Мишустин: к 2030 году 80% предприятий должны перейти на отечественные программы

Кабмин будет поддерживать инвестиции в российские IT-решения, а также стимулировать рост спроса на такие программы.

На российское программное обеспечение к 2030 году должны перейти не менее 80% компаний. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на пленарной сессии форума Digital Almaty.

«Будем стимулировать производство и внедрение передовых разработок, принимать меры для увеличения спроса на отечественные программные решения», — сказал Мишустин.

Также он добавил, что кабмин начал выполнять задачи национального проекта по формированию экономики данных. Его цель — поддержать инвестиции в отечественные IT-решения, чтобы они были как минимум вдвое выше роста экономики.

Недавно мы писали, что в 60% случаев российские компании продолжают использовать иностранный софт.